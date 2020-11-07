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    • 07.11.2020 16:57
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    'nın kurucu ortaklarından firarisi Malkatan, sahte kimlikle yakalanmasının ardından 'a paketlendi

    Son dakika haberine göre Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda yakalanan 'nın kurucu ortaklarından , hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'a gönderildi.

    Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Çankaya'nın Çukurambar semtinde düzenlenen operasyonda sahte kimlikle yakalanan firari , emniyete götürüldü.

    Şüpheli, buradaki işlemlerinin ardından, hakkında soruşturmanın yürütüldüğü 'a gönderilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü birimlerine teslim edildi.

    Kamil Yavuz Malkatan'ın, örgütün "Türkiye mütevelli heyeti"ndeki himmet ağının önemli isimlerinden ve 'nın kurucu ortaklarından olduğu, hakkında yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyan bulunduğu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilmişti.


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    Haberler Güncel Bank Asya'nın kurucu ortaklarından FETÖ firarisi Malkatan, sahte kimlikle yakalanmasının ardından İstanbul'a paketlendi