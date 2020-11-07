Son dakika: ABD'de basını duyurdu: 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandı!

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN SEÇİLECEK

Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.