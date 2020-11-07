Haberler Galeri Dünya Son dakika: ABD'de basını duyurdu: 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandı!

Son dakika: ABD'de basını duyurdu: 59. başkanlık seçimlerini Joe Biden'ın kazandı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken ABD basını Pensilvanya eyaletindeki sayımların tamamlandığını ve 284 delegeye ulaşan Biden'ın seçimi kazandığını duyurdu.

07.11.2020 19:12 - Son Güncelleme: 07.11.2020 19:45
ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Kötü şeyler oldu

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Kötü şeyler oldu

Amerikalılar 3 Kasım'da ülkenin yeni liderini belirlemek için sandık başına gitti. Seçim gününden önce kullanılan oy sayısı 100 milyonun üzerindeydi. Seçim günü 50 milyon civarında insan oyunu kullandı.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Kötü şeyler oldu

Oy sayımının tamamlandığı eyaletlerdeki geçici sonuçlara göre, Demokrat Parti adayı olan eski Başkan Yardımcısı Joe Biden 253, Cumhuriyetçi Parti adayı olan Başkan Donald Trump ise 214 seçici delege kazanmış durumda.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Kötü şeyler oldu

270 DELEGEYE ULAŞAN BAŞKAN SEÇİLECEK
Bir eyalette oyların çoğunu kazanan aday, o eyaletin nüfus büyüklüğüne bağlı olarak sahip olduğu seçici delegelerin tümünü kazanırken; bir adayın başkanlık yarışını kazanabilmesi için toplam 270 seçici delegeye ulaşması gerekiyor. Toplam 71 seçici delegeyi temsil eden Pensilvanya, Kuzey Carolina, Georgia, Arizona, Nevada ve Alaska eyaletlerinde seçim sonuçları halen netleşmiş değil. Kuzey Carolina ve Alaska eyaletlerindeki yarışı Trump önde götürürken, Pensilvanya, Georgia, Nevada, Arizona'da Biden ipi göğüslemeye daha yakın.

ABD başkanlık seçimlerinde son durum! Trump'tan dikkat çeken paylaşım: Kötü şeyler oldu

Seçim yarışı tartışmalı bir şekilde sürerken ABD Başkanı Trump, gözlemcilerin oy merkezlerine girişine izin verilmediğini söyledi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: Trump'tan sonucu değiştirecek hamle geldi
ABD'deki tarihe geçecek başkanlık seçiminde sona doğru: Trump'tan sonucu değiştirecek hamle geldi