Yaklaşık 635 bin konutun deprem sigortasının bulunduğu İzmir'de hasar tespit çalışmalarına başlayan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), evi hasar gören deprem sigortası poliçe sahiplerine ödemelere başladı. DASK tarafından üstlenilen zorunlu deprem sigortası riskleri için devlet tarafından toplam 3.37 milyar TL hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak. İzmir depreminde evi hasar gören poliçe sahiplerine dün itibarıyla yapılan ödeme de 6.5 milyon lira oldu.

