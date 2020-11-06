En güzel hayırlı Cumalar mesajları sözleri! 6 Kasım anlamlı hadisli Cuma mesajları!

6 Kasım anlamlı hadisli Cuma mesajları! En güzel hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri araştırılıyor. Cuma günleri vatandaşlar hem ibadetlerini yerine getiriyor hem de sevdiklerinin Cumasını kutluyor. WhatsApp veya sosyal medya üzerinden paylaşılan mesajlarla hayırlı Cumalar dilekleri gönderiliyor. Bu nedenle en güzel hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri araştırılıyor. 6 Kasım anlamlı hadisli Cum mesajları haberimizde…

EN GÜZEL ANLAMLI HADİSLİ CUMA MESAJLARI!

Yüce rabbim! Omzumuz da onca günah yüküyle, sana açtık ellerimizi... Derinden bir OF değil, yürekten bir af diliyoruz... Hayırlı Nurlu Cumalar...

Ya Rabbim; bu mübarek cuma günün yüzü suyu hürmetine biz aciz kulların ne derdi varsa, ne sıkıntısı varsa; dertlilere deva, hastalara şifa, borçlu kullarına edalar nasip et Ya Rabbim. Biz kulların dualarını kabul et. Hayırlı nurlu cumalar.