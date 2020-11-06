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ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. Başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak.

Son olarak Joe Biden Wisconsin'i ve Michigan'ı kazanırken, Pennslyvania ve Nevada'dan gelecek sonuçlar kritik önem taşıyor. İşte dünyanın takip ettiği seçimde dakika dakika son gelişmeler.

06.11.2020 11:04 - Son Güncelleme: 06.11.2020 11:04
ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Milyonlarca Amerikalı, dört yıl süreyle görev yapacak yeni başkanlarını belirlemek için sandığa gitti.

Cumhuriyetçilerin adayı 74 yaşındaki Donald Trump, 1992'de George HW Bush'tan sonra görevdeyken seçim kaybeden ilk başkan olmamak için mücadele ederken, 77 yaşındaki eski başkan yardımcısı Joe Biden seçimin sonunda yeniden Beyaz Saray'a dönmeyi bekliyor.

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ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Ulusal çapta yapılan anketler Demokratların adayı Joe Biden'ı önde gösterse de, 2016'da Trump'ın anket sonuçlarının aksine sürpriz bir şekilde kazanması hala hafızalarda.

ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

ABD'DE SEÇİM SONUÇLARI ŞU ŞEKİLDE (270 delegeye ulaşan başkanlığını ilan edecek)

TRUMP'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Tennessee (11 delege),Mississippi (6 delege),Oklahoma (7 delege),Alabama (9 delege),Kentucky (8 delege),West Virginia (5 delege),Güney Carolina (9 delege),Arkansas (6 delege),Indiana (11 delege),Wyoming (3 delege),Kuzey Dakota (3 delege),

ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Güney Dakota (3 delege),Nebraska (5 delege),Louisiana (8 delege),Kansas (6 delege),Missouri (10 delege),Utah (6 delege),Idaho (4 delege),Montana (3 delege),Ohio (18 delege),Iowa (6 delege),Florida (29 delege),Teksas (39 delege),Maine (1 delege) Toplam: 214 delege

ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

BIDEN'IN KAZANDIĞI EYALETLER: Vermont (3 delege),Virginia (13 delege),Massachusetts (11 delege),Connecticut (7 delege),New Jersey (14 delege),Delaware (3 delege),Maryland (10 delege),Illinois (20 delege),Rhode Island (4 delege),New York (29 delege),New Mexico (5 delege),District of Columbia (3 delege),

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