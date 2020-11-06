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ABD seçim sonuçlarında son durum ne? 46. Başkan Trump mı Biden mı olacak? İşte kritik eyaletlerde son durum

Son dakika haberi... Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 3 Kasım'da yapılan Başkanlık seçiminde oy sayımı devam ediyor. Demokrat aday Joe Biden, Cumhuriyetçi Donald Trump karşısında yarışı az bir farkla önde götürse de kritik eyaletlerden çıkacak nihai sonuçlar Beyaz Saray için belirleyici olacak.



Son olarak Joe Biden Wisconsin'i ve Michigan'ı kazanırken, Pennslyvania ve Nevada'dan gelecek sonuçlar kritik önem taşıyor. İşte dünyanın takip ettiği seçimde dakika dakika son gelişmeler.

06.11.2020 11:04 - Son Güncelleme: 06.11.2020 11:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





