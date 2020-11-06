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    • 06.11.2020 13:31
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    SON DAKİKA: 'dan bağışlarıyla ilgili önemli açıklama!

    Son dakika haberi... 'dan yapılan yazılı açıklamada, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki sonrası genel hayatı olumsuz etkileyen şartların giderilmesi ve afetzedelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için yürütülen iyileştirme çalışmalarının, AFAD koordinasyonunda kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde devam ettiği bildirildi.

    AA
    AFAD'dan deprem bağışlarıyla ilgili son dakika açıklaması!

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), afetzedelere destek olmak isteyenler için bağışı hesap numaralarını duyurdu.

    İzmir'de sürdürülen çalışmalara destek vermek isteyen hayırsever vatandaşlardan da AFAD'a çok sayıda yardımda bulunma talebinin geldiğinin belirtildiği açıklamada, bahse konu talepleri karşılıksız bırakmamak adına, afetzedelere destek olmak isteyen bağış sahipleri için deprem bağışı hesap numaralarını paylaşma gereği duyulduğu ifade edildi.

    Paylaşılan deprem bağışı hesap numaraları şöyle:

    "T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Kamu :

    TL : TR73 0001 0017 4555 5555 5552 04

    : TR46 0001 0017 4555 5555 5552 05

    : TR19 0001 0017 4555 5555 5552 06

    : TCZBTR2A

    Vakıflar Bankası T.A.O Kızılay Ticari Şubesi:

    TL : TR62 0001 5001 5800 7299 3175 99

    USD : TR43 0001 5001 5804 8013 0940 88

    EURO : TR32 0001 5001 5804 8013 0940 92

    Banka Swift Kod No : TVBATR2A

    Türkiye Halk Bankası A.Ş. Bakanlıklar Şubesi:

    TL : TR88 0001 2009 4080 0005 0002 28

    USD : TR75 0001 2009 4080 0058 0002 92

    EURO : TR48 0001 2009 4080 0058 0002 93

    Banka Swift Kod No : TRHBTR2A

    Kuveyt Türk A.Ş. Balgat Şubesi:

    TL : TR67 0020 5000 0951 0603 5000 09

    USD : TR61 0020 5000 0951 0603 5001 17

    EURO : TR34 0020 5000 0951 0603 5001 18

    Banka Swift Kod No : KTEFTRIS

    Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal :

    TL : TR70 0020 9000 0041 2303 0000 10

    USD : TR43 0020 9000 0041 2303 0000 11

    EURO : TR16 0020 9000 0041 2303 0000 12

    Banka Swift Kod No : ZKBATRIS

    Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Kurumsal Ankara Şubesi:

    TL : TR25 0021 0000 0001 6349 0000 06

    USD : TR57 0021 0000 0001 6349 0001 09

    EURO : TR30 0021 0000 0001 6349 0001 10

    Banka Swift Kod No : VAKFTRIS

    Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi:

    TL : TR02 0020 3000 0779 2009 0000 10

    USD : TR72 0020 3000 0779 2009 0000 11

    EURO : TR45 0020 3000 0779 2009 0000 12

    Banka Swift Kod No : BTFHTRIS

    Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. Ankara Şubesi:

    TL : TR80 0021 1000 0005 1027 4000 11

    USD : TR31 0021 1000 0005 1027 4001 17

    EURO : TR04 0021 1000 0005 1027 4001 18

    Banka Swift Kod No : EMLATRIS

    Denizbank A.Ş. Başkent Ticari Merkez ve Kamu Finansmanı Şubesi:

    TL : TR84 0013 4000 0155 9775 9000 11

    USD : TR14 0013 4000 0155 9775 9000 10

    EURO : TR57 0013 4000 0155 9775 9000 12

    Banka Swift Kod No : DENITRIS

    Türkiye İş Bankası A.Ş. Başkent Şubesi:

    TL : TR16 0006 4000 0014 2990 9890 45

    USD : TR09 0006 4000 0024 2992 5862 71

    EURO : TR19 0006 4000 0024 2992 5862 85

    Banka Swift Kod No : ISBKTRIS

    Şekerbank T.A.Ş. Ankara Şubesi:

    TL : TR18 0005 9000 6013 0006 0089 34

    USD : TR88 0005 9000 6013 0006 0089 35

    EURO : TR61 0005 9000 6013 0006 0089 36

    Banka Swift Kod No : SEKETR2A

    Türk Ekonomi Bankası A.Ş. Çankaya Ankara Şubesi:

    TL : TR90 0003 2000 0000 0077 3407 66

    USD : TR13 0003 2000 0000 0077 3407 94

    EURO : TR34 0003 2000 0000 0077 3408 04

    Banka Swift Kod No : TEBUTRIS

    QNB Finansbank A.Ş. Ümitköy Şubesi:

    TL : TR03 0011 1000 0000 0091 7684 68

    USD : TR48 0011 1000 0000 0091 7685 31

    EURO : TR32 0011 1000 0000 0091 7686 25

    Banka Swift Kod No : FNNBTRIS

    Akbank T.A.Ş. Başkent Kurumsal Şubesi:

    TL : TR83 0004 6008 3288 8000 1486 21

    USD : TR07 0004 6008 3200 1000 1486 22

    EURO : TR54 0004 6008 3203 6000 1486 23

    Banka Swift Kod No : AKBKTRIS"

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: AFAD'dan deprem bağışlarıyla ilgili önemli açıklama!