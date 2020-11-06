Son dakika açıklamasına göre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İzmir Depremi sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuyla ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum'un yaptığı son dakika açıklamasına göre binası az hasarlı ve hasarsız olan vatandaşlar, evlerine girebilir. Bakan Kurum ayrıca, binalarında olmayan vatandaşların hasartespit.cbc.gov.tr adresi üzerinden hasar tespitle ilgili rapora ulaşabileceklerini açıkladı. Peki hasar tespit raporu nasıl sorgulanabilir? Hasas tespit raporuna nereden ve nasıl ulaşılabilir?