Şehime Erton kimdir? İşte Timur Selçuk’un annesi Şehime Erton’un hayatı…

ŞEHİME ERTON KİMDİR?

Şehime Erton, 1921 yılında doğdu. Ankara Devlet Konservatuarı'na bir süre devam etti. İstanbul Belediyesi Şehir Korosu'nda solistlik yapan Erton, Muhsin Ertuğrul döneminde 1960-61 sezonunda İstanbul Şehir Tiyatroları'na girdi. Çok sayıda oyunda rol alan Şehime Erton, 1985 yılında emekli oldu.

Bir süre Münir Nurettin Selçuk ile evli kalan ve Timur Selçuk ve Selim Selçuk'un annesi olan Şehime Erton, 9 Aralık 2011 Cuma günü yaşama veda etti. İBB Şehir Tiyatroları sanatçısı Şehime Erton'un cenazesi, 11 Aralık 2011 Pazar günü saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde yapılan törenin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınan öğle namazını müteakip Zincirlikuyu'daki aile kabristanına defnedildi.