Açılışta konuşan Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Ümraniyemizin en büyüğü 2B arazilerinden olan 5.5 mahallemizde Başkanımız başkanlığı döneminde tapular verilmişti. İmar planlarımız hem Ümraniye Belediyesi Meclisinde hem de ana meclisimizde muhalefetle birlikte geçti. Bundan 6 ay önce bir kişinin müracaatıyla beraber planlar iptal oldu. Planları tekrar elden geçiriyoruz. Vatandaşlarla görüşmeye devam ediyoruz. Kentsel Dönüşüm Ofisini açarak vatandaşı belediyeye yormadan görüşmeleri burada yapacağız. İstanbulumuza, Ümraniyemize ve Elmalıkent Mahallemize hayırlı olsun. Bu mahallede binalar gece kondu görünümünde ama burası gece kondu bölgesi değil. Bu bölgede vatandaşlarımıza daima yanlış bilgi aktaran kişi ve kurumlar olabilir. Vatandaşımız bunlara itibar etmesin" dedi.