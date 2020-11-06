10 Kasım resmi tatil mi? 10 Kasım hangi gün? İdari izin mi sayılacak?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım sabahı saat 09:05'te Türkiye genelinde saygı duruşuna geçilecek ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk saygı ve rahmetle anılacak. Peki 10 Kasım hangi gün? 10 Kasım resmi tatil mi? Kurumlar bu günde tatil mi olacak, hizmet vermeyecek mi? Milyonlarca çalışan 10 Kasım Atatürk'ü Anma gününde idari izinli mi sayılacak? İşte tüm bilgiler…