Depremde hayatını kaybedenler için dua okuyan Yıldırım, "İzmir olarak, Türkiye olarak milletçe bu acıyı hep beraber yaşadık. Giden mal geri gelir ama giden can geri gelmez. Başınız sağolsun." dedi.

Yıldırım, depremde enkaz altından kurtarılan Rabia Uzun'un 6 yaşındaki kızı Esma Ecrin Uzun ile bir süre sohbet ederek bebek hediye etti.