Rüyada mücevher görmek hayırlı mıdır? Rüyada mücevher çalmak ne demek?

RÜYADA MÜCEVHER GÖRMEK NE DEMEK?

Rüyada mücevher görmek, önemli bir kısmete, talihe ve bolluğa yorulmaktadır. Rüyasında mücevher gören kimselerin arzuladıkları her şeye ulaşacağı, lüks bir hayat süreceği, ömür boyu maddi sorun yaşamayacağına delalet etmektedir.

Bu rüya bereketli ve sıhhat içinde uzun bir yaşamın habercisi olarak tabir edilir. Rüyada görülen mücevher, rüya sahibinin aydınlık bir geleceğe sahip olacağına, her geçen gün eskisinden daha iyi şartlarda yaşayacağına ve çevresindeki herkesten yüksek standartlarda hayatını devam ettireceğine işarettir.

RÜYADA MÜCEVHER BULMAK

Rüyasında mücevher bulan kimsenin rızkını kolaylıkla bulacağı ve mal varlığına sahip olacağı rivayet edilir.

Rüyada mücevher görmek,kişinin iç açıcı bir geleceği olacağına, eşiyle birlikte herkesten çok uzak yerlerde mutlu, huzurlu, çocuklu olacağı demektir.Rüya sahibinin, herkesin isteyeceği bir hayata sahip olacağına, dertten sıkıntıdan uzak yerlerde olacağı anlamına gelmektedir.