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    • 06.11.2020 21:16
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    7-8 Kasım ! ? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı

    Özellikle birkaç gündür birçok bölgede etkili olan sağanak ve gök gürültülü yağış görülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hafta sonu yağış görülecek iller duyuruldu. Bu bağlamda cumartesi ve pazar günleri havanın nasıl olacağını merak edenler "?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 7-8 Kasım Cumartesi Pazar Türkiye geneli

    takvim.com.tr
    Hafta sonu hava nasıl olacak?

    Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Birkaç gündür pek çok ilimizde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yapılan son uyarılar

    HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

    UYARILAR
    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:     Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    BURSA 7°C, 16°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    İSTANBUL 11°C, 16°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ 6°C, 15°C
    Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak yağışlı

    KOCAELİ 14°C, 19°C
    Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    EGE
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

    İZMİR 14°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    KÜTAHYA 5°C, 13°C
    Parçalı bulutlu, bu gece yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    MANİSA 11°C, 21°C
    Parçalı bulutlu

    MUĞLA 10°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    AKDENİZ
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

    ADANA 15°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    ANTALYA 17°C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    HATAY 12°C, 22°C
    Parçalı bulutlu

    ISPARTA 7°C, 16°C
    Parçalı bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA 4°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ÇANKIRI 4°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    KONYA 6°C, 14°C
    Parçalı bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU 5°C, 14°C
    Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı, gece yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

    DÜZCE 9°C, 16°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    KASTAMONU 3°C, 13°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı

    ZONGULDAK 12°C, 16°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, genellikle sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

    AMASYA 8°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    RİZE 13°C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

    SAMSUN 13°C, 17°C
    Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

    TRABZON 14°C, 16°C
    Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

    ERZURUM 1°C, 9°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    KARS 0°C, 10°C
    Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

    MALATYA 7°C, 15°C
    Parçalı bulutlu

    VAN 3°C, 13°C
    Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    DİYARBAKIR 8°C, 19°C
    Parçalı bulutlu

    GAZİANTEP 8°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    SİİRT 9°C, 17°C
    Parçalı bulutlu

    ŞANLIURFA 12°C, 20°C
    Parçalı bulutlu
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    Haberler Güncel 7-8 Kasım HAVA DURUMU! Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den o iller için sağanak yağış uyarısı