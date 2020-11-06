Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Birkaç gündür pek çok ilimizde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yapılan son uyarılar

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.