Hafta sonu havanın nasıl olacağını merak edenler Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarılarını yakından takip ediyor. Birkaç gündür pek çok ilimizde gök gürültülü sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu yağış görülecek illeri açıkladı. Peki, hafta sonu hava nasıl olacak? İşte yapılan son uyarılar
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, Bolu, Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitleri (Kop ve Ovit geçitleri) ile Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması beklendiğinden meydana gelebilecek meydana gelebilecek sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi) dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğu, Çanakkale ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 7°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 16°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 6°C, 15°C
Çok bulutlu, yarın (Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren doğu kesimleri sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 19°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli(40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuzey Ege'nin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.
İZMİR 14°C, 21°C
Parçalı bulutlu
KÜTAHYA 5°C, 13°C
Parçalı bulutlu, bu gece yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MANİSA 11°C, 21°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 17°C, 26°C
Parçalı bulutlu
HATAY 12°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 7°C, 16°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ÇANKIRI 4°C, 15°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
KONYA 6°C, 14°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile bu akşam saatlerinde Bolu çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı, gece yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DÜZCE 9°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
KASTAMONU 3°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 16°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, genellikle sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu'nun doğu ilçelerinde kuvvetli (20-50 kg/m²) olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu'ya bağlayan karayolunun yüksek rakımlı geçitlerinde (Kop ve Ovit geçitleri) beklenen yağışların karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 15°C
Parçalı bulutlu
RİZE 13°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 13°C, 17°C
Çok bulutlu, akşam ve gece saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 16°C
Çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Cumartesi) sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak, Hakkâri'nin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM 1°C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
KARS 0°C, 10°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı
MALATYA 7°C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN 3°C, 13°C
Çok bulutlu, akşam saatleri ile yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 19°C
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8°C, 17°C
Parçalı bulutlu
SİİRT 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA 12°C, 20°C
Parçalı bulutlu