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    • 06.11.2020 20:08
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    canlı yayında belirlendi! Milli Piyango Online sonuçları sorgulama

    canlı yayında belirlendi. Çekilişleri pazartesi ve cuma günleri yapılan 'da günün kazanan sayıları saat 20.00'de millipiyangoonline.com adresinden yapılan çekilişlerle belirleniyor. Bayilerden loto oynayanlar ise şimdi 17 Ağustos nı öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki, 6 Kasım On Numara sonuçlarına göre hangi numaralar ikramiye kazandı? İşte kazanan sayıların listesi ve Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama

    6 Kasım On Numara sonuçları canlı yayında belirlendi!

    6 Kasım On Numara sonuçları günün en çok araştırılanları arasındaki yerini aldı. 1 Ağustos tarihinden itibaren Şisal Şans ile beraber yeni bir döneme geçen şans oyunlarının sonuçları akşam saatlerinde merak konusu oluyor. Pazartesi ve cuma akşamları çekilen On Numara'da günün kazanan sayıları belli oldu. İşte günün şanslı numaraları

    6 KASIM ON NUMARA SONUÇLARI

    ON NUMARA HAKKINDA

    Yenilenen oyunun kuralları ise aşağıdaki gibi;

    Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir.

    Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

    Tek kolon ücreti 2 TL'dir.

    SEN SEÇ

    Sen Seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolü üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi, Rastgele sayılar'dan da oluşturabilirsin.

    Satış noktalarımızda satılan On Numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşur.

    SİSTEM OYUNU

    Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda 10'dan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir.

    ÇOKLU ÇEKİLİŞ

    Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.

    İPTAL

    Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.

    NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

    On Numara haftada 1 gün çekilir: Pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir.

    Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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    Haberler Güncel 6 Kasım On Numara sonuçları canlı yayında belirlendi! Milli Piyango Online On Numara sonuçları sorgulama