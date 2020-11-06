Dünya son birkaç gündür ABD'de yaşanan seçimleri konuşuyor. Türkiye'de de televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında ABD seçimleri tartışılıyor. Dün akşam CNN Türk'te yayınlanan Hande Fırat'ın sunduğu programda ise seviyesiz dakikalar yaşandı. ABD'de yaşayan ve ABD vatandaşı olan Hürriyet Gazetesi Washington Temsilcisi Razi Canikligil, açıkça Biden'ı desteklediğini belirtmesi nedeniyle tepki alınca hakaretler savurdu.

Takvim Gazetesi Ankara Temsilcisi Zafer Şahin'in, Canikligil'in taraflı açıklamalarına tepki göstermesi sonrası adeta çıldıran ABD vatandaşı gazeteci canlı yayında hakaret etti. Canikligil, Şahin'e defalarca "Aptal ve şapşal bir adamsın" şeklinde seviyesizce saldırırken; Şahin ise sakinliğini koruyarak "özür" beklediğini söyledi.

YAYINI TERK ETTİ

Yaptığı provokasyona Şahin'den yanıt alamayarak beklediğini elde edemeyen Canikligil, kısa bir süre sonra "Ben böyle seviyesiz bir programda bulunamam" diyerek yayını terk etti.

"CEVAP VEREMEDİ HAKARETE BAŞVURDU"

Programda Canikligil'in taraflı olması nedeniyle eleştirilerde bulunan gazeteci Zafer Şahin, yaşanan anlara ilişkin takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Şahin olayla ilgili olarak, "Fikir tartışmasında söyleyecek sözü olmayan hakarete başvurur. Dün akşam bizim başımıza gelen de tam olarak bu. Programa ABD'den bağlanan konuk Biden'e oy verdiğini söyledi. Ben de bir gazetecinin taraf olmaması gerektiğini kendisine hatırlattım. Cevap veremediğinden olacak hakarete başladı. Herkes kendisine yakışanı yapar. Şahsıma yönelik sözleri elbette üzücü ama bu ifadeleri milyonlarca izleyicinin önünde sarf etmesi daha da can sıkıcı. Ben kendi adıma böyle bir olayıne muhatabı olduğum için kendim ve izleyici adına üzgünüm." yorumu yaptı.