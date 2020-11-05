Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Kasım yeni tip koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.
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Bakan Koca paylaşımında, "Bugün tespit edilen 2.311 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız dünden 100 fazla. Bu artışa engel olmak zorundayız. Hastalığa yakalanmayı göze alacak kadar mecbur olmadıkça temas ve hareketlilikten uzak durun. Hijyene önem verin. Maske kullanın." uyarılarında bulundu.
4 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU
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