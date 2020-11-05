Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 5 Kasım yeni tip koronavirüs hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 28 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 311 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 564 oldu, son 24 saatte 1714 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 332 bin 379'a yükseldi.