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    • 05.11.2020 18:57
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    Koronavirüs tedavisi gören İçişleri Bakanı 'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanı , koronavirüs tedavisinin artık evde devam edileceğini belirterek eşinin ve kızının testinin negatife döndüğünü açıkladı.

    Bakan Soylu'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama

    İçişleri Bakanı , "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşuluyla evde devam edecek." ifadesini kullandı.

    Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin bilgi verdi.

    Bakan Soylu, şunları kaydetti:

    "Bir müddettir hastane ortamında süren tedavimiz, doktorlarımızın da uygun görmesi ile birkaç günlük dinlenme koşulu ile evde devam edecek. Eşim ve kızım ise negatife döndü.

    Bu süreçte ihtimamını esirgemeyen hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza, her gün arayarak moralini, duasını aldığımız Sayın Cumhurbaşkanımıza ve hassasiyetine minnettar olduğum Sayın Dr. Devlet Bahçeli'ye ve elbette ki Sayın Sağlık Bakanımıza ve Ankara Şehir Hastanesi ekibine, her mecra ile arayan, soran, dua eden, iyi dileklerini ileten herkese ve duasına muhtaç olduğumuz milletimize şükranlarımı arz ediyorum. Bu vesile ile tüm hastalara acil şifa diliyor, salgın ile mücadelede kurallara uyarak, tedbir ve temkinli olunmasını istirham ediyorum. Allah duasız bırakmasın."


    İşte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun o paylaşımı;

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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