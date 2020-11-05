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    • 05.11.2020 09:36
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    • 05.11.2020 09:36
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    'de operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

    'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramada 182 gram skunk, bir miktar esrar ve , 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1745 lira ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

    Mersin'de uyuşturucu operasyonu!

    'in Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

    İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti zanlılarının bulunduğunu belirlediği Akdeniz Mahallesi'ndeki bir ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

    Adreslerde, narkotik köpeği "Dünya" ile yapılan aramada 182 gram skunk, bir miktar esrar ve , 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1745 lira ele geçirildi, 4 zanlı gözaltına alındı.

    İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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