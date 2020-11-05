Varank, TÜBİTAK öncülüğünde oluşturulan, TÜBİTAK 2020 Bilim Ödüllerine layık görülen bilim insanlarını Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde duyurdu.

TÜBİTAK'ın bilimsel araştırmalarıyla bilime evrensel düzeyde önemli katkılarda bulunmuş bilim insanlarını teşvik etmek üzere her yıl ödüller verdiğine dikkati çeken Varank, TÜBİTAK Yönetim Kurulunca yapılan değerlendirmeler neticesinde bu yıl 4 bilim ödülü, 1 özel ödül ve 13 teşvik ödülü verilmesinin kararlaştırıldığını bildirdi.

Varank, Temel bilimler alanında Prof. Dr. Mustafa Soylak ve İsmail Türkan'ın, mühendislik bilimleri alanında ise Prof. Dr. Özgür Barış Akan ve Hilmi Volkan Demir'in bilim ödülü almaya layık görüldüğünü kaydetti.





TÜBİTAK 2020 yılı Teşvik Ödülleri sahiplerini de açıklayan Varank, temel bilimler alanında Dr. Öğretim Üyesi Bilge Baytekin ve Ferdi Karadaş'ın, mühendislik bilimleri alanında Prof. Dr. Sinem Çöleri, Hakan Usta, Doç. Dr. Mustafa Evren Erşahin ve Mustafa Serdar Önses'in, sağlık bilimleri alanında Prof. Dr. Elif Çadırcı, Doç. Dr. Aydan Dağ ve Tevfik Tamer Önder'in, sosyal bilimler alanında ise Prof. Dr. Mehmet Efe Biresselioğlu, Doç. Dr. Emre Selçuk, Dr. Öğretim Üyesi Selim Erdem Aytaç ve Gaye Soley'in ödül aldığını söyledi.

Varank, ayrıca bu yıl TÜBİTAK özel ödülünün sahibinin Prof. Dr. Cengiz Sinan Özkan olduğunu duyurdu.

Ödüle hak kazanan tüm bilim insanlarını tebrik eden Varank, aday gösteren kuruluş ve kişilere, değerlendirme sürecinde görev alan bilim insanlarına katkıları için teşekkür etti.

Varank, ödül töreninin ise her yıl olduğu gibi bu yıl da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde aralık ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıkları bilgisini verdi.