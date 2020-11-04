İş fikri olana 200 bin TL hibe

Tübitak'ın girişimcilere geri ödemesiz destek sağladığı 1512 Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı yeni dönem ön başvuruları başladı. Program ile genç girişimcilere, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam oluşturma potansiyeli yüksek, uluslararası ölçekte rekabet gücü olan teşebbüslere dönüştürebilmeleri için 200 bin liraya varan hibe desteği veriliyor.

21 İLDE BAŞVURU İMKANI

Genç girişimcilerin 2020 yılı 1. çağrısı için iş fikri başvuruları 21 ilde 63 uygulayıcı kuruluş tarafından 15 Aralık'a kadar alınacak. BİGG uygulayıcı kuruluşları; akıllı ulaşım, enerji ve temiz teknolojiler, akıllı üretim sistemleri (sanayide dijital dönüşüm), iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam, sürdürülebilir tarım ve beslenme olmak üzere 6 tematik alandaki iş fikri başvurularını kabul edecek. Girişimciler, uygulayıcı kuruluşların listesine ve detaylı bilgilere TÜBİTAK'ın internet sitesinden ulaşabilecek.

Kimler başvurabilecek?

Programa ön başvuru tarihi itibariyle örgün öğrenim veren üniversitelerin;

Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler,

Yüksek lisans veya doktora öğrencileri,

Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış kişiler başvurabilecek.

Çağrı takvimi:

21 EKİM-15 ARALIK:

Ön başvuruların uygulayıcı kuruluşlar tarafından alınması.

21 EKİM-1 ŞUBAT:

Uygulayıcı kuruluşlar tarafından yürütülen 1. Aşama faaliyetleri.

1-15 ŞUBAT 2021:

TÜBİTAK tarafından 2. Aşama başvurularının alınması.

19 ŞUBAT 2021:

Uygulayıcı kuruluşların girişimcilere ait belgeleri TÜBİTAK'a ulaştırması için son tarih.

22-26 ŞUBAT 2021:

Eksik başvuru belgelerinin tamamlanması.

MART-NİSAN 2021:

2. Aşama panel değerlendirmeleri.

MAYIS 2021:

Desteklenmeye hak kazanan girişimcilerin duyurulması.

HAZİRAN 2021:

Şirket kurulumu ve sözleşme imzalanması.

TEMMUZ 2021:

Destek başlangıç tarihi.