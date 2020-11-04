Çürük raporu verdikleri iki binada 53 kişi hayatını kaybetti: CHP'li Bayraklı Belediyesi yetkilileri hesap verecek mi?





"İLÇE BELEDİYELERİ ACİL YIKILMASI GEREKEN BİNALARIN TESPİTİ VE YIKMA KONUSUNDA YETKİLİ…"

Vedad Gürgen'in A Haber Televizyonu'nda yaptığı açıklama şöyle:

"Öncelikle böyle bir enkaz başında bunu söylemek de bana rahatsızlık veriyor. Şimdi kentsel dönüşümle ilgili kanunun çıkma tarihi 2012. 2012 yılında çıkmış olan bir kanundan bahsediyoruz, bizim Bakanlığımızın kuruluşu da 2011."

"Bu sürecin içerisinde şunları çok doğru bulmuyorum: Yani burada kimin yetkisi, kimin sorumluluğu, o ona yazdı, bu buna gönderdi değil de genel çerçeveyi şöyle söylemek lazım: Bu topyekun bir sorumluluk, ama Büyükşehir Belediyesi Kanunu çerçevesinde ilçe belediyeleri afet riski altındaki binaların yıkılması gereken, acil yıkılması gereken binaların tespiti ve yıkma konusunda yetkili."

"İLÇE BELEDİYELERİ YETERSİZ KALIYORSA BÜYÜKŞEHİR'DEN DESTEK ALMALI"

"Eğer bu konuda büyükşehir belediyeleri, ilçe belediyeleri yetersiz kalıyorsa yine Büyükşehir Belediyesi Kanununa göre Büyükşehir'den destek almaları da söz konusu, kanun bunu da emrediyor.."