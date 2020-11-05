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    • 05.11.2020 09:57
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    'de fay hattına erken uyarı sistemi kurulacak!

    'de, erken uyarı sistemi üzerine doktora yapan elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi , 'de faya yakın yerlere erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını belirtti. Tunç, "İlk etapta düşündüğümüz noktalardan biri Çeşme, bir tanesi de tarafı olacak. Bu iki noktada bu sistemi kurduğumuz zaman olası bir in dalgaları İzmir'e varmadan yaklaşık 8-10 saniye önce biz uyarıyı almış olacağız. Bununla ilgili doğalgazı kesme, , ya da diğer ilgili kurumlara direkt olarak bu mesajı göndereceğiz" dedi.

    İzmir'de fay hattına erken uyarı sistemi kurulacak!

    Erken uyarı sistemi üzerine doktora yapan, yer ve yapı mühendisliği firmasının temsilcilisi olan elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi ve ekibi, 'de fay noktalarına yakın yerlere erken uyarı sistemi kuracak. Olası de kuracakları erken uyarı sistemi sayesinde bölgenin doğalgazını kesip, ve hatları ile çeşitli kurumlara sistem üzerinden mesaj gönderecek.

    'DEPREMİN YER VE BÜYÜKLÜĞÜNÜ HESAPLAYIP İLGİLİ YERE İLETİYORUZ'

    İzmir'de faya yakın noktalara erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını söyleyen Süleyman Tunç, "Erken uyarı sistemi bir deprem olduktan sonra, deprem dalgaları ve yıkıcı dalgalar şehir merkezine varmadan evvel biz sistemler tarafından bu dalgaları özellikle ilk dalgaları dedekte ediyoruz. Bu dalgalardan depremin büyüklüğünü ve yerini hesaplayarak ilgili yerlere iletiyoruz. Doğalgaz şirketleri, tren yollarını ya da hastaneleri uyarı sinyali göndererek erken uyarı yapmış oluyoruz. Bunun için uzun zamandır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Bursa bölgesi için bir projemiz var ama aynı zamanda yeni bir projeye daha adım atıyoruz. Yeni bir yöntemle İzmir'de erken uyarı projesini başlatacağız. Tahmin ediyorum 1 hafta içerisinde İzmir içerisinde bunun kurulumunu yapacağız." dedi.

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