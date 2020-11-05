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    • 05.11.2020 09:41
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    Başkentte feci ! İki otobüsün karıştığı sında 17 kişi yaralandı

    haberine göre 'nın semtinde iki otobüsünün karıştığı trafik sı sonucu 17 kişi yaralandı. Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.

    AA
    Başkentte feci kaza! 17 kişi yaralandı

    Alınan bilgiye göre, İsmail C. yönetimindeki 06 FM 3681 plakalı özel halk otobüsü ile Hüseyin T. yönetimindeki 06 BU 7068 plakalı belediye otobüsü, kırmızı ışık ihlali nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi ile Atatürk Bulvarı kavşağında kaza yaptı.

    Kaza sonucu belediye otobüsü refüje çıktı. Düşme ve savrulma nedeniyle içindeki yolculardan 17'si yaralandı.

    Yaralanan vatandaşlardan bazıları ayakta tedavi edilirken bazıları ise ambulanslarla hastaneye nakledildi.

    Otobüsler, çekici yardımıyla kaza yerinden götürüldü.
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