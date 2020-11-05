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    • 05.11.2020 12:39
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    'de çöken 'yla ilgili korkunç iddia: Kürekle kırdık

    'de meydana gelen 6,6'lık depremin ardından çöken 'ndaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan ekipleri, korkunç bir gerçeği açıkladı. Çalışmalar sırasında beton blokların kürekle kırıldığını söyleyen AFAD ekipleri, binanın oldukça dayanıksız olduğuna dikkat çekti.

    İzmir'de çöken Emrah Apartmanı'yla ilgili korkunç iddia

    İZMİR'in Seferihisar açıklarındaki depremde yıkılan Emrah Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmalarında görev yapan AFAD ekiplerinin, binanın oldukça dayanıksız olduğunu ve beton parçalarını kürekle kırdıklarını söylediği belirtti.

    Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde, enkaz altında kalan 114 kişi hayatını kaybetti. Depremde yıkılan ve ağır hasar binaların bazılarında kolon kesiği yapıldığı, bazılarının ise geçmiş yıllarda çürük raporlu olduğu ortaya çıktı.



    Depremin yıktığı binalardan olan Emrah Apartmanı'nda kullanılan malzemelerin, oldukça dayanıksız olduğu iddia edildi. Emrah Apartmanı'nın enkazında arama kurtarma çalışmalarına katılan ekiplerin, binanın dayanıksız ve beton parçalarının kürekle kırılacak kadar güçsüz olduğunu söylediği öne sürüldü.

    Görevlilerin, Yılmaz Erbek Apartmanı'nın ise Emrah Apartmanı'na göre çok daha sağlam olduğunu, zeminde kesildiği iddia edilen kolonlar nedeniyle çökmüş olabileceğini söylediği kaydedildi.
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    Haberler Güncel İzmir'de çöken Emrah Apartmanı'yla ilgili korkunç iddia: Kürekle kırdık