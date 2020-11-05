Sabah'ta yer alan habere göre; İzmir Büyükşehir Belediyesi; 2012 yılında Bakanlar Kurulu'ndan kentsel dönüşüm onayı alarak, kentsel dönüşümü kendi bünyesinde gerçekleştirmek istedi. 35 bin konut dönüşümü planlandı bunun sadece bin 96 tanesi gerçekleşti. 5 bin konutun dönüşümü ihale aşamasında bulunuyor. Mevcut şartlar göz önünde bulundurularak, 2019-2024 planlamasının tamamının gerçekleşmesinin 30 yıldan uzun sürmesi bekleniyor.

ESENLER'DE 98 BİN 160 RİSKLİ YAPININ 56 BİNİNİ YENİLENDİ

Esenler Belediyesi'nin ise 98 bin 160 riskli yapıdan 56 binini yenilediği bildirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde 5 Ekim 2012 tarihindeki törenle, Türkiye'deki kentsel dönüşüm seferberliğini başlattı. "Yıkıcı Olmayan Depremler Güvenli Konutlarla Mümkün" sloganıyla Esenler'de gerçekleştirilen riskli yapıların dönüştürülmesi çalışmalarında 11 yılda, 98 bin 160 riskli yapının 56 binini yenilendi.