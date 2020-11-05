





YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay saat 06.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüsteki alevler yandaki iş yerine ait binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.







KUNDAKLAMA İHTİMALİ

Minibüs kullanılmaz hale gelirken binada hasar oluştu. Yangın hakkında soruşturma sürerken polis olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor.