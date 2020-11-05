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    • 05.11.2020 07:59
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    SON DAKİKA: Kağıthane'de gece yarısı minibüs ı

    Son dakika haberine göre, 'de park halindeki minibüs yandı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken yanındaki binanın dış cephesi de yandı.

    DHA
    Kağıthane'de minibüs yangını

    İstanbul Kağıthane'de park halindeki minibüs yandı. Minibüs kullanılmaz hale gelirken yanındaki binanın dış cephesi de yandı.




    YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
    Olay saat 06.30 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Seçilmiş Sokak üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede alev topuna dönen minibüsteki alevler yandaki iş yerine ait binaya sıçradı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.




    KUNDAKLAMA İHTİMALİ
    Minibüs kullanılmaz hale gelirken binada hasar oluştu. Yangın hakkında soruşturma sürerken polis olayın kundaklama olma ihtimali üzerinde duruyor.
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