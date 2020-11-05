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    • 05.11.2020 12:06
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    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı

    haberine göre virüse yakalanan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun." açıklamasında bulundu.

    Koronavirüse yakalanmıştı... Kalın'dan flaş açıklama

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı