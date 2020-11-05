Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Kovid tedavim başarıyla tamamlandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun. Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum. Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerine yer verdi.





Kovid tedavim başarıyla tamamlandı hamdolsun.

Bu süreçte emeği geçen tüm sağlık çalışanı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hastalığa yakalanan herkese acil şifalar diliyorum.

Arayan, soran ve duasını eksik etmeyen herkese şükranlarımı sunuyorum. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) November 5, 2020