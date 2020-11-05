KPSS lisans branş bazında sıralama yayınlandı! 2020 KPSS lisans branş bazında sorgulama!

KPSS lisans branş bazında sıralama sorgulama nasıl yapılır? 2020 KPSS lisans branş bazında sıralama sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Branş bazında yapılan sıralamalar ile adaylar kendileriyle aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi durumlarını öğrenebilecek. Sorgulamalar ÖSYM sayfası üzerinden yapılabilecek.

KPSS LİSANS BRANŞ BAZINDA SIRALAMA NEDİR?

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir.