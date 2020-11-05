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    • 05.11.2020 09:31
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    : 'da nda 8 şüpheli yakalandı

    haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

    AA
    DEAŞ'a darbe üstüne darbe! O ilimizde yakalandılar

    Cumhuriyet Başsavcılığınca 'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat çalışmaları yapan ve ele geçirilen dokümanların incelenmesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıbbi malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhisler bulunan uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

    Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı