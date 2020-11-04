Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 05.11.2020 00:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.11.2020 00:02
    ABONE OL

    SON DAKİKA KORONAVİRÜS: Başkan duyurmuştu! 81 ilde kısıtlamalar başladı! Hangi mekanlar kapalı olacak?

    SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ...Başkan 'ın sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak.

    81 ilde kısıtlamalar başladı!

    SON DAKİKA KORONAVİRÜS HABERİ...Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası duyurduğu kısıtlama hayata geçirildi.

    Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan karar gereği, 22.00'dan itibaren bar, kafe, halı saha, tiyatro, sinema ve benzeri iş yerleri kapanırken, yemek hizmeti veren mekanlarda sadece paket servisi yapılacak.

    Başkan Erdoğan, dün yapılan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada birçok iş yerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında 22.00'dan sonra kapanacağını söyledi.

    Yeni kısıtlamalar, 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle hayata geçirildi.

    İstanbul'da, halı saha, sauna, berber, kuaför, kafe, bar, restoran, lokanta, pastane, kahvehane, spor salonları, güzellik merkezi, düğün salonu, internet kafeler gibi toplulukların yoğun olarak bulunduğu mekanlar, genelge gereği 22.00'dan itibaren kapandı.

    Yemek hizmeti veren mekanlar ise sadece paket servis hizmeti vermeye devam edecek.

    Beşiktaş'ta, genelge kapsamına giren iş yerleri kısıtlamanın başladığı saatten itibaren hizmetlerini sona erdirdi. Bar, kafe ve bazı lokantalar kapanırken, paket servis yapılan mekanların önünde kuyruk oluştu.

    Kadıköy'de, Barlar Sokağı olarak bilinen Kadife Sokak'taki bar ve kafeler kısıtlama saatinin başlamasıyla faaliyetlerini sona erdirdi.

    Fatih'te birçok mekan kapatılırken, bazı kafelerin hizmet vermeye devam ettiği görüldü
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel SON DAKİKA KORONAVİRÜS: Başkan Recep Tayyip Erdoğan duyurmuştu! 81 ilde kısıtlamalar başladı! Hangi mekanlar kapalı olacak?