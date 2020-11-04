Meteoroloji'den İstanbul için sağanak yağış uyarısı | 4 Kasım son dakika hava durumu tahmini





Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 12

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerine kadar il genelinde çok kuvvetli (40-75 kg/m2) olması bekleniyor) 23





Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25