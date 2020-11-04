Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 04.11.2020 18:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.11.2020 18:13
    ABONE OL

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında 'da bir mahalle karantinaya alındı

    'nın Yazıhan ilçesindeki , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.

    İHA
    Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı

    'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.

    Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin 'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı