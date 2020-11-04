Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Kömüşhan Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Malatya'da bir mahalle karantinaya alındı
Malatya'nın Yazıhan ilçesindeki Kömüşhan Mahallesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.