Malatya'da bir mahalle Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı.



Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçenin Kömüşhan Mahallesi'nde, Kovid-19 vakalarının tespit edildiği, bu nedenle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu mahallenin bugünden itibaren 14 gün süreyle karantinaya alındığı ifade edildi.

