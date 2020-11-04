Joe Biden Türkiye ilişkileri nasıl? Joe Biden Türkiye açıklamaları nelerdir?

Üçüncü ve son ziyaretini ise 2016'da yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra yaptığı bu ziyaretin ana gündemi ise Fethullah Gülen'in iadesiydi.

Joe Biden daha önce Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 kere özür dilemek zorunda kalmıştı.

JOE BIDEN KİMDİR?

Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katıldı. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü oldu.

2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştı. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürüttü ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.