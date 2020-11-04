Joe Biden Türkiye ilişkileri nasıl? Joe Biden Türkiye açıklamaları nelerdir? Dünyanın gözü ABD seçimlerine çevrildi. Uluslararası piyasaların da yakından takip ettiği ABD seçimlerinde, Demokrat Parti adayı Joe Biden öne geçti. Bu gelişmenin ardından Joe Biden Türkiye ilişkileri nasıl sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Joe Biden Türkiye açıklaması vatandaşlar tarafından merak ediliyor.
JOE BIDEN TÜRKİYE İLİŞKİLERİ NASIL?
Biden, Senatörlüğü döneminde uzun yıllar Türkiye'nin Kıbrıs politikasını sert dille eleştirirken, 1915 olaylarının ABD tarafından 'Ermeni Soykırımı' olarak tanınması için de faal olarak çalışmalar yürüttü.
Türkiye'ye ilk ziyaretini 2011'in Aralık ayında yaptı. Ziyaretin gündemi Arap Baharı nedeniyle Orta Doğu'da yaşanan olaylardı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.
İkinci ziyaretini ise IŞİD'in Kobane'ye yönelik operasyonu ve ABD'nin de örgüte karşı başlattığı hava bombardımanlarının hemen ardından yaptı. Ziyaret kapsamında İstanbul'da bazı sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geldi.
Üçüncü ve son ziyaretini ise 2016'da yaptı. 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay sonra yaptığı bu ziyaretin ana gündemi ise Fethullah Gülen'in iadesiydi.
Joe Biden daha önce Türkiye hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle 2 kere özür dilemek zorunda kalmıştı.
JOE BIDEN KİMDİR?
Tam adı Joseph Robinette Biden Jr olan Joe Biden 2020 ABD Başkanlık Seçimlerinde Demokrat Parti Başkan Adayı olarak seçime katıldı. 1970 yılında New Castle Counrty Meclisi'ne seçilen Biden, 1972 yılında senatoya seçilmesinin ardından ABD tarihinin en genç altıncı senatörü oldu.
2008 yılına kadar Delaware eyaletinin senatörü olan Biden, aynı yıl Demokrat Parti'den başkan adayı olmak istese de ön seçimlerdeki başarısızlığın ardından seçimden çekilme kararı almıştı. Barack Obama'nın ABD Başkanı olduğu dönemde başkan yardımcılığı görevine seçilen Biden 2009'dan 2017 yılına kadar bu görevi yürüttü ve 2017'de görevini Mike Pence'ye devretti.
2020 ABD Başkanlık Seçimleri için 25 Nisan 2019'da seçim kampanyasını başlatan Biden, 18 Ağustos'ta ise resmen aday oldu. İlk eşi Niealla Hunter ile 1966 yılında evlenen Biden, 1972'de Hunter'ı kaybetti. 5 yıl sonra şimdiki eşi Jill Biden ile dünyaevine girdi.
2015 yılında bir oğlunu beyin kanseri nedeniyle kaybeden Biden, liberal görüşleriyle dikkat çekiyor.