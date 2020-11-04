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    • 04.11.2020 09:08
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    'ta göçük: 2 yaralı

    'ın Kilimli ilçesinde ki göçükte 2 işçi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 2 yaralı

    'ın Kilimli ilçesinde ki göçükte 2 işçi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğüne bağlı Gelik İşletmesi Maden Ocağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

    -260 ila -360 kod arasında meydana gelen göçüğü fark eden maden işçileri kendilerini ocak içerisindeki boşluğa atarak kurtarırken, işçilerden Samet Uslucuk ve Ali Köroğlu yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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