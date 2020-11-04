Son dakika haberler… Geçtiğimiz günlerde İstanbul Bahçelievler'de hayatını kaybeden 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin ölümüyle ilgili soruşturma derinleştirilirken şüpheli Ergin A. savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Vücudumun muhtelif yerlerindeki yanık izleri, elimde bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucudur" dedi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: FATMA MAVİ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME! ŞÜPHELİDEN KAN DONDURAN SAVUNMA!

Bahçelievler'de 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin ölümüne ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca "Tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ergin A. savcılık ifadesinde üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek "Vücudumun muhtelif yerlerindeki yanık izleri, elimde bulunan çaydanlığın devrilmesi sonucudur" dedi.

Şirinevler Mahallesi Mahmutbey Caddesi 4. Sokakta iki gün önce sabah 09.00 sıralarında meydana gelen olayda, 5 katlı apartmanın ikinci katında patlama gerçekleşti. Olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri salon kısmında 31 yaşındaki Fatma Mavi'nin cesediyle karşılaştı. 2 yıldır burada oturduğu öğrenilen Mavi'nin öldüğü patlamayla ilgili soruşturmayı derinleştiren Bahçelievler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Fatma Mavi'nin en son irtibatta olduğu kişilerle ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda genç kadının en son Ergin A., ile sık sık görüştüğünü tespit etti. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan Ergin A.(28) ve Ali İlkay S.(19) emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi.