ABD salıncak eyaletler son durum! ABD seçimleri kim önde Trump mı Biden mı?

Trump mı Biden mı önde? ABD salıncak eyaletler son durum nedir? ABD seçimlerinde heyecan dorukta. 3 Kasım tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen seçimde oy sayımı devam ediyor. Donald Trump önde olduğunu iddia ederken oy sayımlarında heyecan devam ediyor. Peki Trump mı Biden mı önde?
TRUMP MI BIDEN MI ÖNDE?
Güncel verilere göre Biden 220 delege kazanırken Trump 213 delege sahibi oldu. 270 delegeye uzanan seçimi kazanacak.
SALINCAK EYALETLER NELERDİR?
Seçimde başkanı belirleyecek olan Seçiciler Kurulu üyelerinin çoğu, her zaman salıncak eyaletlerdeki seçim sonuçlarına yönelik belirlenmez. Salıncak eyaletler aynı zamanda, hem Demokrat'ların hem de Cumhuriyetçi'lerin kazanma ihtimallerinin olduğu çekişmeli bölgelerdir. Seçiciler Kurulu'nda seçtiği partiye 4 sandalye kazandıran New Hampshire de, 38 sandalye kazandıran Teksas da salıncak eyaletlerdir. Çünkü her iki eyalet de seçim günü Demokrat'ları mı yoksa Cumhuriyetçi'leri mi seçeceği "garanti" olarak görülmez.
KAZANAN TÜM SANDALYELERİ ALIYOR
Genelde, bir eyalette çoğunluk oyu kazanan aday, o eyaletin bütün Seçici Kurul üyelerini kazanmış olur. Teksas'ta bir başkan adayı ister yüzde 50.1'le, ister büyük bir farkla kazansın, Teksas'ın hakkı olan 38 seçici kurulu üyesine de sahip olur. Bu nedenle bir aday ülke genelinde daha az oy almasına rağmen, Seçiciler Kurulu'nda üye hakkı fazla olan eyaletlerde kazanarak başkan olabilir.
'SALINCAK EYALET' HANGİLERİ?
Siyaset ve ekonomi alanlarında çeşitli anketler yapan FiveThirtyEight şirketi, 13 eyaleti salıncak eyalet olarak belirledi. Buna göre Arizona, Florida, Georgia, Iowa, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, North Caroline, Ohio, Pensilvanya, Teksas ve Wisconsin eyaletleri salıncak eyalet olarak belirlendi. Real Clear Politics'in yaptığı bir analizde, bu eyaletler arasında Virginia da yer alıyor.