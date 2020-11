ABD salıncak eyaletler son durum! ABD seçimleri kim önde Trump mı Biden mı?

SALINCAK EYALETLER NELERDİR?

Seçimde başkanı belirleyecek olan Seçiciler Kurulu üyelerinin çoğu, her zaman salıncak eyaletlerdeki seçim sonuçlarına yönelik belirlenmez. Salıncak eyaletler aynı zamanda, hem Demokrat'ların hem de Cumhuriyetçi'lerin kazanma ihtimallerinin olduğu çekişmeli bölgelerdir. Seçiciler Kurulu'nda seçtiği partiye 4 sandalye kazandıran New Hampshire de, 38 sandalye kazandıran Teksas da salıncak eyaletlerdir. Çünkü her iki eyalet de seçim günü Demokrat'ları mı yoksa Cumhuriyetçi'leri mi seçeceği "garanti" olarak görülmez.