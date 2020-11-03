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    • 04.11.2020 06:10
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    SON DAKİKA: inde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

    Son dakika haberine göre, ’de meydana gelen de enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan’dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

    DHA
    Diş hekimi Zarife Doğan'dan acı haber geldi

    'in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki in ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi. Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Zarife Doğan'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı. Doğan'ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansine götürüldü.



    Öte yandan dün sabah görevliler tarafından Zarife Doğan'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

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