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    • 04.11.2020 04:32
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    Üç ildeki bazı bölgeler için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı 'de

    imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, 'de yayımlandı.

    AA
    Üç ildeki bazı bölgeler için 'kesin korunacak hassas alan' ilanı

    imzasıyla bazı doğal sit alanlarının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında kararlar, 'de yayımlandı.

    'un merkez ilçe sınırları içerisinde bulunan Kızıltepe Uluçayır Fosil 1 , 'ın Otlukbeli ilçe sınırlarındaki Otlukbeli Alanı ve 'daki Eber Gölü Doğal Sit Alanı'nın koruma statülerinin yeniden değerlendirilmesi sonucunda, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

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