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    • 03.11.2020 08:36
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    SON DAKİA: 'deki felaketinde can kaybı 100'e yükseldi

    Son dakika haberine göre, , inde can kaybının 100'e yükseldiğini, 147 kişinin tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.

    AA
    İzmir'deki depremde can kaybı yükseldi

    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (), 'deki de hayatını kaybedenlerin sayısının 100'e yükseldiğini bildirdi.

    AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, saat 08.00 itibarıyla, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere toplam 1464 artçı sarsıntı kaydedildi.

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgiye göre, depremde 100 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 994 kişiden 847'si taburcu edildi, 147 kişinin tedavisi devam ediyor.


    İzmir'de arama ve kurtarma çalışmaları 17 binadan 12'sinde tamamlanırken, 5 binada sürüyor.

    Açıklamada, bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi uyarısı yapıldı.


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