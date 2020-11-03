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    • 03.11.2020 14:07
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    kimdir? İzmir depreminden kahreden haber! Seda Dinçer kim, kaç yaşındaydı, nereli?

    kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İzmir depreminden bir acı haber daha geldi. Sosyal medyanın gündemine oturan Seda Dinçer hayatını kaybetti. Dayan Seda mesajları sosyal medyanın trendine girmişti. Ancak Dinçer’den kahreden haber geldi. Peki, ? İşte genç isim hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Seda Dinçer kimdir? İzmir depreminden kahreden haber! Seda Dinçer kim, kaç yaşındaydı, nereli?

    Seda Dinçer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem birçok insanlık dramına da sahne oldu. Enkazdan kimin zaman mutlu haberler gelirken kimi zaman da üzücü haberler geliyor. Türkiye'nin enkazdan çıkması için tek yürek olduğu genç Seda Dinçer'den ise acı haber geldi. Peki, Seda Dinçer kimdir?

    SEDA DİNÇER KİMDİR?

    İzmir'de yaşanan depremde Doğanlar apartmanının enkazında kalan ve yeri belirlenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber geldi.

    Ekiplerin çalışması sonucu Seda Dinçer'in saat 22:35'te cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.

    21 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılması yakınlarını hüzne boğdu.

    İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Şehir Bölge Planlama bölümü ikinci sınıf öğrencisi Seda Dinçer 21 yaşındaydı.

    Seda Dinçer'in cansız bedenine ulaşılmasının ardından İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Yusuf Baran sosyal medya üzerinden açıklama yaptı; "Sevgili Öğrencimiz Seda Dinçer'i, meleğimizi maalesef kaybettik. Mekanı cennet olsun! Günlerdir büyük bir umutla beklediğimiz mucize ne yazık ki gerçekleşemedi. Ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum."
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