Seda Dinçer kimdir? İzmir depreminden kahreden haber! Seda Dinçer kim, kaç yaşındaydı, nereli?

Seda Dinçer kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? İzmir'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem birçok insanlık dramına da sahne oldu. Enkazdan kimin zaman mutlu haberler gelirken kimi zaman da üzücü haberler geliyor. Türkiye'nin enkazdan çıkması için tek yürek olduğu genç Seda Dinçer'den ise acı haber geldi. Peki, Seda Dinçer kimdir?

SEDA DİNÇER KİMDİR?

İzmir'de yaşanan depremde Doğanlar apartmanının enkazında kalan ve yeri belirlenen 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Seda Dinçer'den acı haber geldi.