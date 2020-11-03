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    • 03.11.2020 14:05
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    'de korku dolu anlar! Bina sakinleri apartmana girdi: Çatırdama sesiyle büyük panik yaşandı

    Günlerce çalışmaların devam ettiği 6,6 büyüklüğünde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nın hemen yanındaki bloklarında çökme tehlikesi devam ediyor.

    İzmir'de korku dolu anlar! 'Çatırdama sesi geldi'

    Bugün söz konusu binalara ev sakinlerinin eşyalarını almak için 15 dakikalığına girmesine izin verildi.

    sakinleri verilen izin doğrultusunda binalarına girmeye başladı. Hatta bazı bina sakinleri asansörlü sistemle eşyalarını çıkartmaya başladı.

    Hürriyet'in haberine göre, Ancak içerideyken bir anda bazı kolonlarda çatırdamalar olduğu görüldü.

    Bunun üzerine bina sakinleri panik halinde dışarı çıkmaya çalıştı. Bu sırada bazı bina sakinlerinin yaşanan panik nedeniyle dışarı çıkmakta zorluk yaşadığı görüldü.

    Bu arada çarpıcı bir iddia da gündeme geldi. Dışarı çıkan bina sakinleri bu binaların da yıkılan Emrah Apartmanı'nın müteahhidi Hayati Uzun tarafından yapıldığını söyledi.

    Bina sakinleri ayrıca yetkililerin binalara girişleri tamamen yasaklaması gerektiğini belirtti.

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