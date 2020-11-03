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    • 03.11.2020 13:18
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    merkezli operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı

    ’da, / soruşturması kapsamında '' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

    Samsun merkezli FETÖ operasyonu!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen / soruşturması kapsamında Samsun merkezli ve 'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Operasyonlarda örgütün şifreli haberleşme programı olan '' kullandıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. 9 kişi arasında İstanbul 'da aktif çalışan memur, meslekten istifa eden doktor, ihraç edilen vergi müfettiş yardımcısı, polis memuru, ebe ve örgüte bağlı kurumlarda çalışan kişiler olduğu öğrenildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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    Haberler Güncel Samsun merkezli FETÖ operasyonu! 9 kişi gözaltına alındı