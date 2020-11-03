Ekşili köfte nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef ekşili köfte tarifi…

Görünüşünün ve lezzetinin yanı sıra bir de içerisine eklenen malzemelerle şifa deposu olan ekşili köfte nasıl yapılır? Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri olan ekşili köfte yöresel bir lezzettir ve her yöreye göre yapılışı da değişiklik gösterir. TV8'in sevilen yarışması Masterchef'te dün akşam yapılan ve merak edilen ekşili köfte tarifini haberimizde derledik.