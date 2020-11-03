Ekşili köfte nasıl yapılır? Pratik ve lezzetli Masterchef ekşili köfte tarifi…

Görünüşünün ve lezzetinin yanı sıra bir de içerisine eklenen malzemelerle şifa deposu olan ekşili köfte nasıl yapılır? Türk mutfağının önemli yemeklerinden biri olan ekşili köfte yöresel bir lezzettir ve her yöreye göre yapılışı da değişiklik gösterir. TV8'in sevilen yarışması Masterchef'te dün akşam yapılan ve merak edilen ekşili köfte tarifini haberimizde derledik.
EKŞİLİ KÖFTE NASIL YAPILIR?
Malzemeler
300 gr kıyma
1 kahve fincanı bulgur (pirinç de ekleyebilirsiniz.)
1 yemek kaşığı salça(isteğe bağlı) (bir daha yaparken salça eklememeye karar verdim)
Tuz, karabiber
3 yemek kaşığı sıvı yağ
3 adet patates
1 adet havuç
1 diş sarımsak
7 su bardağı su
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı yoğurt
Yarım kahve fincanı un
1 limon suyu
Üzerine yakmak için tereyağı
Kırmızı biber, kimyon ,nane,
Tuz
Yapılışı:
Kıyma, bulgur, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.
Tepsiye biraz un dökün.
Küçük Küçük köfteler yaparak unlu tepsiye atın.
Hepsi tamamlanınca tepsiyi sallayarak bütün köftelerin unlanmasını sağlayın.
Patates, sarımsak ve havucu doğrayın, az sıvı yağda 3-4 dakika çevirin.
Salçayı ekleyin onu da karıştırın.
Suyunu ekleyip kaynamaya bırakın.
Su kaynayınca köfteleri ekleyin köfteler ve patatesler pişene kadar pişirmeye devam edin.
Yoğurt, un, yumurta sarısını iyice çırpın.
İçine limon suyu ve sarımsağı ekleyin.
Yoğurtlu karışımı yemeğin suyundan alıp ılıtın ve yemeğe ekleyin.
Tereyağını eritin ve kırmızı biber, nane ve kimyonu ilave edin.
Biraz yanınca yemeğin üzerine dökün. Afiyet olsun.