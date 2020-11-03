Bursa sokağa çıkma yasağı var mı? Bursa sokağa çıkma saatleri kaç? Bursa'da kimlere yasak geldi? Bursa genelinde sokağa çıkma yasağı uygulamaları başladı. Kentteki hasta ve temaslı sayısının hızla artması dolayısıyla Bursa Valiliği yeni bir karar aldı. Peki, Bursa sokağa çıkma yasağı var mı? Yapılan açıklamada sokağa çıkma yasağının 65 yaş ve üstü kişileri kapsadığına yer verildi.

BURSA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.