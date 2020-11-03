Hangi illere yasak geldi? Ekim ayında artışa geçen koronavirüs vaka sayılarının ardından gözler İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından yapılan açıklamalara çevrildi. Bazı illerimizde İl Hıfzıssıhha Kurulları tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma saatlerine getiriliyor. Bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. İzmir'deki depremden koronavirüs ile mücadeleye kadar birçok önemli başlık toplantıda ele alınacak. Vakaların artış gösterdiği illerimizde sokağa çıkma kısıtlamasının tekrar uygulanıp uygulanmayacağı ise merak konusu. Peki, 18 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

BURSA

Bursa'da, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunca, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği duyuruldu.

Kentteki hasta ve temaslı kişi sayısı, ağır hasta, yatan hasta sayıları, 65 yaş ve üzeri hastaların bu kategorideki oranlarının düzenli takip edildiği bildirilen açıklamada, "İlimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün 10.00-16.00 saatlerinde sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkabilmelerine, bu saatler dışında kalan saatlerde sokağa çıkmalarının yasaklanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, karantinada olan kişilerin takip süresi içinde ateş veya solunum belirtilerinin gelişmesi durumunda cerrahi maske takarak ve sosyal mesafeye dikkat ederek hastaneye gidiş ve ikametgahlarına dönüşte özel araçlarını kullanabilmelerine karar verildiği aktarıldı.