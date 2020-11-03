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    • 03.11.2020 16:08
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    : Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı

    haberine göre , Başkan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

    Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı

    , Cumhurbaşkanı başkanlığında toplandı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.55'te başladı.

    İLK MADDE İZMİR DEPREMİ
    Kabinenin öncelikli gündem maddesi İzmir'deki deprem olacak. Toplantıda, bölgedeki son durum değerlendirilecek, depremzedelerin yaralarının sarılması için atılan ve atılması planlanan adımlar ele alınacak.

    ALINABİLECEK YENİ TEDBİRLER KONUŞULACAK
    salgınıyla mücadele de toplantının diğer öne çıkan gündem maddesi.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki salgının seyri ve aşı çalışmalarıyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Salgınla ilgili alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

    Azerbaycan-Ermenistan ateş hattındaki son durum, terörle mücadele, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki gelişmeler de masadaki konular arasında.

    Toplantıdan sonra Başkan Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Külliye'de kritik zirve! Erdoğan liderliğinde toplandı