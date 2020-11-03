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    • 03.11.2020 21:13
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    Başkan Erdoğan 'de enkazdan kurtarılan 'Ayda Bebek'in babası ile görüştü

    Başkan Erdoğan ’deki de enkaz altından 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki ’in babası ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, 'e eşi Figen Gezgin'in de hayatını kaybetmesi dolayısıyla başsağlığı temennisinde bulundu.

    Bir taraftan bu acı yaşanırken 3 yaşındaki Ayda'nın 91 saat sonra enkaz altından kurtarılmasının herkesi mutlu ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ayda enkazdan çıkarken ben de hüngür hüngür ağladım. Rabbim sabrınızı artırsın. Rabbim Ayda yavrumuzu sizlere bağışladı, bütün millete bağışladı. Hep duadayız. Rabbim ölenlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza şifalar versin." dedi.

    Ayda'nın sağlık durumu hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz her türlü desteğimizle sizin yanınızda olacağız. Siz yalnız bırakmayacağız. Hiç merak etmeyin." diye konuştu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan İzmir'de enkazdan kurtarılan 'Ayda Bebek'in babası Uğur Gezgin ile görüştü