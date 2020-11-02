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    • 03.11.2020 06:08
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    SON DAKİKA: 'da taşıyan araç polis ekibine çarptı

    Son dakika haberine göre, 'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı.

    İHA
    Hatay'da mülteci taşıyan araç polis ekibine çarptı
    'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı. sonucu 1 polis memuru yaralandı.






    Aracın içinde bulunan 7 işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu.



    POLİS EKİBİNE ÇARPAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
    Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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