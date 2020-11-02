Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece devriye görevini icra eden polis ekipleri şüphelendikleri 01 AFF 598 plakalı aracı durdurmak istemiş ancak dur ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu polis ekibine çarptı. Kaza sonucu 1 polis memuru yaralandı.
Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu.
POLİS EKİBİNE ÇARPAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Aracın içinde bulunan 7 mülteci işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. 7 mülteci kazadan yara almadan kurtuldu.
POLİS EKİBİNE ÇARPAN ARAÇ SÜRÜCÜSÜ KAYIPLARA KARIŞTI
Hafif Yaralanan polis memuru reyhanlı devlet hastanesi kaldırılıp durumunun iyi olduğu öğrenildi.