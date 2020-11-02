SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içi ve yurt dışında bölücü terör örgütü mensuplarına karşı operasyonlara devam eden güvenlik güçleri üst üste başarılı sonuçlar alıyorlar. Milli Savunma Bakanlığı da yapılan son operasyonun detaylarını paylaştı.

"SIZMA GİRİŞİMİNDE BULUNAN 9 TERÖRİST"

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere toplam 9 PKK/YPG'li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi"