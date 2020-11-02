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    tam liste! 2020 Nescafe BMW çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!

    çekilişe katılan binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Takvim Gazetesi Nescafe çekiliş sonuçları merak konusu oldu. Nescafe paketlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılan vatandaşlar BMW kazanma şansı yakalıyor. Çekiliş geçtiğimiz günlerde tamamlanmış ve sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilmeye başlanmıştı. Gazetesi’nden yayınlanıyor. İşte, Nescafe çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!

    takvim.com.tr
    Nescafe çekiliş sonuçları tam liste! 2020 Nescafe BMW çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!

    Nescafe çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler! 2020 Nescafe BMW çekiliş sonuçları tam liste vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Nescafe paketlerinden çıkan şifreyle çekilişe katılan vatandaşlar birbirinden güzel sürprizler bulunuyor. Ödüllerin en büyüğü ise BMW 118i model araba olacak. İlk çekiliş 27 Ekim tarihinde yapılırken sonuçlar Takvim Gazetesi'nden duyuruldu. İşte, Nescafe çekiliş sonuçları asıl yedek talihliler!

    APPLE iPhone 11 64 GB CEP TELEFONU ASIL TALiHLiLERi

    SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR

    1 NEFKFN9JE4 ŞULE YÜCEL ADANA

    2 NET9F7PLC9 HARUN ALTUNTAŞ BAYBURT

    3 NE7M4A3JAP GİZEM GÜMÜŞTAŞ MUĞLA

    4 NEMHFT9C7M ÖMER KÜÇÜK TRABZON

    5 NEM3LJC4A7 YUNUZ EMRE CAN İSTANBUL

    6 NEPKNM4NKT YUSUF CANBOLAT MALATYA

    7 NEMHCFHKME ERKAN ÖZTÜRK İSTANBUL

    8 NE7MKJLMHJ HAMZA SEZGİN GAZİANTEP

    9 NENANHMEKT SEVİL GÜCENDİRMEZ ADANA

    10 NEE4CPE3P9 HATİCE KAPLAN ERBAY ESKİŞEHİR

    11 NEHM7H7KHE EMRAH ORUÇ ISPARTA

    12 NEMFPECFPN İBRAHİM GÜLTEKE İZMİR

    13 NE9A37E9F9 HARUN BEYGİRLİOĞLU KASTAMONU

    14 NELAPCFMPL SERDAL ÇAKIR ANKARA

    15 NELE7L4MHE ÜMİT AYTAÇ ANTALYA

    16 NEAPJPEJEF ALİ AYDIN İSTANBUL

    17 NEA74JCKFA MEHMET ERDOĞAN SİNOP

    18 NE49NT97PK BİLGE YUSUF EDİRNE

    19 NEML4NJKNP ESMA GÖRÜR İSTANBUL

    20 NE7C3TET9L MEHMET EMİN DÜZÇEKİÇ KAYSERİ

    21 NE7L34C7PJ SERTAÇ ERSEN İZMİR

    22 NE3J3LJN3E GAMZE ÇELİK İSTANBUL

    23 NEJ7KEFCE4 İREM AKAR MERSİN

    24 NETA4FKNKM NEVİN TOKUÇİN ŞANLIURFA

    25 NELFMCAKJH MURAT YILDIRIM BURSA

    26 NELEA37CHK FATİH GİRGİN KOCAELİ

    27 NE9C9KL3TF YASİN EKİNCİ İSTANBUL

    28 NE7F4HJH3L ERGÜN ÖNAL MANİSA

    29 NE9LAM4EK4 FATİH SANCAR ÇANAKKALE

    30 NEELFJ3T9C CENGİZ IRMAK İSTANBUL

    31 NEJAP73CA4 İZZET HİLMİ AKAY ANTALYA

    32 NE3E7FTEL9 KAMİL ÖZÇELİK KONYA

    33 NEK3FETMJE BEKİR KOÇ KIRŞEHİR

    34 NEAH4LMEMT TEOMAN ÖZKANTUR İZMİR

    35 NENEHELPCA YASEMİN DEĞİRMENCİ İSTANBUL

    36 NELHJAFAPN HAYRULLAH KOÇAK YOZGAT

    37 NEPMAMTHFA NESLİHAN ERCİN BURSA

    38 NEE3KJ3H9T AVDET SEVİMLİKURT MERSİN

    39 NETAT739MC ÖMER ÇELİK GAZİANTEP

    40 NE3N4EP4TJ MUZAFFER PEKTAŞ İSTANBUL

    41 NEN9MAPLT9 AYKUT TÜRKDÖNMEZ KAYSERİ

    42 NEHCEJLM3F PINAR DOĞAN KOCAELİ

    43 NE9TJHTCT7 ŞÜKRÜ KESKİN DİYARBAKIR

    44 NE9CJAKTC9 ÇİĞDEM ÖZEN TEKİRDAĞ

    45 NEA3J3HKJM MURAT AKTAŞ MANİSA

    46 NEAMEJ37TE AYDIN GEREN TEKİRDAĞ

    47 NEHTLEPK7L LÜTFİ SELÇUK SİVAS

    48 NECA3KL43A NURİ UĞUR İZMİR

    49 NELNHLJE9P EMİNE İNCE BURSA

    50 NE3NHA4H9E HATİCE MADEN İSTANBUL

    51 NEK94JE9MC BİLGİHAN ÜZÜM İZMİR

    52 NE7LE7M4MN GÖKÇE AYTÖRE ANKARA

    53 NEJTM47ALA ELİF DİZDAR BALIKESİR

    54 NE39NLF9NK NERMİN HASDEMİR ANKARA

    55 NENHMCMCLH ÖZKAN YÜRÜK İSTANBUL

    56 NEJHPMTHFM AYŞEGÜL AKÇA OSMANİYE

    57 NE7L4JKFJA TÜRKER UĞUR İZMİR

    58 NEFTNPTNJL EYLEM ŞİMŞEK DİYARBAKIR

    59 NEC9T93A43 HALİM GÜVERÇİN ANKARA

    60 NEJF94JHTL AYŞEGÜL GÜN ESKİŞEHİR

    61 NEAJHC7H7F ZEYNEP ATALAY SAKARYA

    62 NE9K9MLPAC GÜNAY BULDU TEKİRDAĞ

    63 NEMCFTPJNT HUDBETTİN ORTAOĞLAN TEKİRDAĞ

    64 NETETMA4MT RECEP VATANSEVER BURSA

    65 NECNEJCEPH FAHRİ GÜVEN KOCAELİ

    66 NE4JKANEML KADİR UTEŞ ESKİŞEHİR

    67 NEN44LJ3E3 AHMET ÖZGÜL İSTANBUL

    68 NE94JP4JCE NAZLI NUR YILDIRIM ESKİŞEHİR

    69 NEKTP4FEA4 ONUR DİNÇ EDİRNE

    70 NE7LNF3CKE ALİ CAN KANDEMİR ŞANLIURFA

    71 NEC7MHNAJ4 SEFA ZORLU SİVAS

    72 NEL44AF9AF RESUL SUÇİN KIRKLARELİ

    73 NEJC3NFTM9 SEMİHA SUNGUR MERSİN

    74 NE7JPM7PHJ AYŞE ÜNAL DENİZLİ

    75 NEM7MNCN7E ORHAN TOMBULOĞLU AFYONKARAHİSAR

    APPLE AirPods ve ŞARJ KUTUSU ASIL TALiHLiLERi

    SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR

    1 NE9LFLF94L FEYYAZ YILMAZ EDİRNE

    2 NETK94KTK4 SERHAT KÜÇÜKDERE İSTANBUL

    3 NEA3LCKMT3 FATMA DURAN KOCAELİ

    4 NEE9H9TMC7 BİLGE YOLDAŞ İSTANBUL

    5 NEFKJ4LKHF ÖMER DOĞANKILIÇ YOZGAT

    6 NECE3737CK HÜSNİYE KUŞ HATAY

    7 NE93KFP9AT EMİN GÖRGÜLÜ AKSARAY

    8 NECPM7NFE4 İSMAİL ÖZ KIRKLARELİ

    9 NEPFNJ7NM7 SİBEL ŞEN İSTANBUL

    10 NEEENJATNM HURŞİT YAYLA İSTANBUL

    11 NEEF949J93 DAVUT KUNDUROĞLU ANTALYA

    12 NEP9P9JC4F MUHAMMED KAYA BALIKESİR

    13 NEML9NPT34 HARUN SAVAŞ ANKARA

    14 NEACTKAF9M OĞUZHAN KURU ÇORUM

    15 NEFFL73EF9 ABİL ASKEROV HATAY

    16 NEPLC37973 KEMAL ZEKİ ZORBAZ HATAY

    17 NEHPFLMA3J DERYA AYDIN İSTANBUL

    18 NEPALK4M3T ABDULRAHMAN NİMAT ANKARA

    19 NETAH4HKT7 ASLI ŞENBAY BURSA

    20 NE7C4CMTNH MERT ALİ İDAL İZMİR

    21 NEANEJL3JE TURGAY AKTAY İSTANBUL

    22 NEP99T4FP7 RECEP ANAR İSTANBUL

    23 NEEHPCFC3J GÜLŞEN KAYA İSTANBUL

    24 NENMCEHE3L TOYGUN CAN GÜRKAŞ MANİSA

    25 NEKFF73EHT AYŞE MİNE GÜNDÜZ İSTANBUL

    26 NE3LMFH7A9 LEMAN KANAR ANKARA

    27 NE4H9LCMKA ÖMER UĞUR İSTANBUL

    28 NE9K9NLKFH MERVE KORTAK DİYARBAKIR

    29 NEFPELFAHJ AYHAN TUNALI BURSA

    30 NEEAJTMTJN VOLKAN TURAN TEKİRDAĞ

    31 NEJTK4NCJ4 HASAN GÜZELER İSTANBUL

    32 NECAM7NHJ4 KAAN AKPINAR ESKİŞEHİR

    33 NENMA94F93 SAİT KİREMİT İSTANBUL

    34 NELFAP9EHF EMİNE OSKAY İSTANBUL

    35 NEEPTAP9T7 VEYSİ DOYULMAZ ŞANLIURFA

    36 NEM774FJPH SEDA AKDAN AKGÜN İZMİR

    37 NETHKHNM34 FAİK ÜSTÜN ERZURUM

    38 NEMF9LA7PH AYŞE KÜBRA COŞGUN KÜTAHYA

    39 NEF3MHJM9P TANJU ÖZKAN BURSA

    40 NEAMMN9HEP VEYSEL ŞEN BURSA

    41 NE3EAPFTJF MEHMET COŞKUN TEKİRDAĞ

    42 NEJPJ49LJP ONUR AKBULUT İSTANBUL

    43 NEHEC37CLK YUSUF HAMARAT HATAY

    44 NECC9A4L3M ENES ÖZKAN KÜTAHYA

    45 NETLK4FH3L BAHADIR KAYA İZMİR

    46 NEFHEAMFH3 BERNA DUMAN ANKARA

    47 NETJFN73CN SEDAT MUTLU DİYARBAKIR

    48 NEH33T4C4N İLKNUR KARABULUT ORDU

    49 NE7JCH7MAP YAĞMUR DEMİRTAŞ ADANA

    50 NEL9HT79FA MERVE ALTUNDAĞ ANKARA

    51 NEAPJNL94F MUSTAFA ÇİÇEK MANİSA

    52 NEEJL49FN4 İLKER ÇETİN İSTANBUL

    53 NEC77PLJ34 YENEL ÖZKAN ANKARA

    54 NET7KM9H3C VEYSEL UMUT KURŞUN ESKİŞEHİR

    55 NEJELC7HKN HAKAN DİRİ İSTANBUL

    56 NEPN4JE7PM GÖKHAN KORKMAZ KOCAELİ

    57 NE93EKEPF3 SERDAR DALGIÇ ŞANLIURFA

    58 NE4AEPLJ9N ASENA GARİPGİL ANKARA

    59 NEM47NKEK9 ORHAN BİLGİÇ İSTANBUL

    60 NEJMK7CK9J TURAN BOYBAY ANTALYA

    61 NEMCTA9CAJ DİDEM SOLMAZ İZMİR

    62 NEAFTNT79L ABDURRAHMAN YÜRÜR İSTANBUL

    63 NE9HTM9L4N HALİL İBRAHİM ÖZEN DENİZLİ

    64 NEHAATA93E MUSTAFA KARAKÖSE ORDU

    65 NE37J9JTA3 AHMET TAŞAN MERSİN

    66 NEJA3J9FLK TUĞÇE KARAMAN ANKARA

    67 NET44JFCH9 CİHAN ÇAPAR İSTANBUL

    68 NEEJFK7TEL HASAN SAYGICI KOCAELİ

    69 NE4PNJTAFE YAVUZ GÖKHAN İSTANBUL

    70 NEFPFENCK3 ERHAN ÇINARLI BURSA

    71 NEMHF9AE74 GÖZDE KORKUT İZMİR

    72 NEPL3KFM4T TOLUNAY ÖZTÜRK GAZİANTEP

    73 NE7KCAMNKJ RAMAZAN TANER İSTANBUL

    74 NEEJA4CJ73 ALİ SENÇET KIRKLARELİ

    75 NEANMCK4HN UĞUR BALCI İSTANBUL

    APPLE iPhone 11 64 GB CEP TELEFONU YEDEK TALiHLiLERi

    SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR

    1 NE9NH7PET9 EMİN KAVAL İSTANBUL

    2 NEL99E4T4N ASLI UYSAL ADANA

    3 NEC34PA74A DİLA GÜLŞAH YORULMAZ ORDU

    4 NEPHTLTJ73 SEVGİ BİLGİHAN ADANA

    5 NEL3EKCHP3 CUMHUR SAVAŞ BALIKESİR

    6 NE9LH79479 ŞİRİN ERKADAM HATAY

    7 NEAN343LME İBRAHİM TIRAŞ DENİZLİ

    8 NE4ENC3TAE MUSTAFA ÇELİK SAMSUN

    9 NEKJTPAMPA BURAK ŞEKER İSTANBUL

    10 NEALPH7PF4 ARİF SARIOĞLU ANTALYA

    11 NEALF7J9NK ÜMİT BERK SEÇGEN İSTANBUL

    12 NEHHFLCTAP SÜMEYYE ERUŞ İSTANBUL

    13 NEPJLJMLMC MEHMET ÇAKIR İSTANBUL

    14 NE7NLJPJ3N MEHMET TEMLİ MARDİN

    15 NE3KPKCMT4 CANER TÜNTAŞ İSTANBUL

    16 NEKMMKHNEF NEVRUZ ÖNDER ANKARA

    17 NE9LLE37TH ADEM DURSUN İSTANBUL

    18 NE44MEAEMA NECLA GÜMÜŞAKÇA ZONGULDAK

    19 NEE7APKAH3 MEHMET FATİH ASLANKOL ŞANLIURFA

    20 NEMHMTALNF TUĞBA ÇABUK MERSİN

    21 Neat9thajl ÖZLEM BİCAN TEKİRDAĞ

    22 NE3LNAJKJ7 CAN YILDIRIM İSTANBUL

    23 NEPHHKMFTF SÜLEYMAN EDE AFYONKARAHİSAR

    24 NEJHJ97EKE HÜSEYİN KUMAŞ SAMSUN

    25 NECNF373TP SEMAHAT GİRGİNEL ANKARA

    26 NE33EHCKA4 METİN KURT VAN

    27 NENKTLKNTE YAHYA YÜZÜGÜLLÜ İSTANBUL

    28 NEFNMHM4HK ALEYNA SENA YILDIZ İSTANBUL

    29 NEMMM47AFM YASEMİN KART BURSA

    30 NEMFFLNK7L EMRE ÇAKIR İSTANBUL

    31 NEKEAFC9CT AYŞEGÜL ÖZKARA KAHRAMANMARAŞ

    32 NE7JP9H7C4 RECEP GEÇER İZMİR

    33 NE9LP4HFKJ ÖMER CAN KAYMAZ İZMİR

    34 NEKL7JKN7J DERYA KALAYCIOĞLU İSTANBUL

    35 NETP4T7N7E YAĞMUR FİLİZ İZMİR

    APPLE AirPods ve ŞARJ KUTUSU YEDEK TALiHLiLERi

    SIRA KOD AD SOYAD ŞEHİR

    1 NEPJCAFLJE FATMA KAYRAK EDİRNE

    2 NETCP9HNAL NUR DİLARA SARIHAN KONYA

    3 NETJKEM9MH TAHA EREN UÇAR ANKARA

    4 NE7AA749MN ZEHRA NUR KOLAYLI TRABZON

    5 NEPNCEMCAJ CANER SAYDAM BURSA

    6 NET7394F7H MUSTAFA ÇOLAK BURSA

    7 NELFMPEM7C ASIF ERDEM ÖZBAĞ MERSİN

    8 NEAEF7JTN4 REYHAN KÜMBÜL ÇORUM

    9 NE9L4HJFKN NAKİ AKPINAR KOCAELİ

    10 NE3N94E9TE ÜMİT BULGURCU MALATYA

    11 NEKC39ACTK SERDAL YILDIZ İSTANBUL

    12 NE9T4ETMEJ SELDA BAŞOĞUL YÜKSEL İZMİR

    13 NELT3HFCKP SERKAN ACAR ESKİŞEHİR

    14 NENPNFCPM7 VOLKAN TÜFEKÇİ ANKARA

    15 NE4KAFNE9N OSMAN ÇOLAK GAZİANTEP

    16 NETN9H73LH BAHAR YAVAŞ TAŞ ÇANAKKALE

    17 NEJENPAF7K TUNA AKBABAGİL İSTANBUL

    18 NEK44EMETN ÖZCAN ÇALIŞKAN EDİRNE

    19 NELNFJPN9K SERDA AYDIN BURSA

    20 NEHHNKA4CE BİLAL SÜS İZMİR

    21 NEHMLJHJT4 UFUK YAVAŞ TEKİRDAĞ

    22 NENF74FCP7 SAMET KAVAZ ANKARA

    23 NE7ETAENJE BAYRAM KUTLU İSTANBUL

    24 NELMFL49HN HASAN ÇAĞAN ÇALIK ANKARA

    25 NEFEEF9T3F ERCAN KONUK SAKARYA

    26 NE33KPLEMK EMRE AYAN İSTANBUL

    27 NEFHFJFKMA MUHAMMED EFDAL ŞENER ÇORUM

    28 NE9MECAN9K ALİ ÇİMEN ANTALYA

    29 NENENLEKMF MURAT KARAKUŞ SAKARYA

    30 NEKTMPN9F9 ALPER AKÇAKANAT ANTALYA

    31 NE97A4TLHE SANAN RUSTAMZADE İSTANBUL

    32 NEMJ43MT3E ABDURRAHMAN KORKMAZ ADANA

    33 NEHL3P34AP ABDURRAHMAN TANRIKULİ VAN

    34 NE4ENALEPT SEDEF COŞKUN MUYAN TEKİRDAĞ

    35 NEL9T4TFLH MEHMET İĞCİ İZMİR
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