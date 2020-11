"YAŞAMA SEVİNCİ KALMADI BENDE"

Duygu Delen'in telefon kayıtlarında yapılan incelemede ise notlar kısmında şüpheliye yazdığı değerlendirilen 2 not tespit edildiği iddianame belirtilerek, notların bir kısmında "Kendimi koca kadınlar gibi hissetmeye başladım. Bunun sebebi de, şunu yapınca Mehmet Can laf edicek, şunu diyince şöyle olucak bunu yapınca da böyle olur düşüncesinden, acaba bana kızacak mısın diye diken üstündeyim. Gerçekten seni ölecek kadar seviyorum. Ama sadece sevmek her şeyi çözmüyormuş. Mehmet Can o kadar çok sıkıp kısıtlıyor ki yaşama sevinci kalmadı bende" şeklindeki ifadeler de iddianamede aktarıldı.

Olay esnasında apartmanın bir dairesinde temizlik görevlisi olarak çalışan D.K.'nın ifadesinde, alt daireden erkek bağırma sesleri geldiğini aktararak, "Bir erkeğin bağırma sesi geliyordu. Ama ne dediği anlaşılmıyordu" demesi de iddianameye eklendi.