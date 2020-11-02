"BAŞIMI ARACIN KAPUTUNA VURDU"

Delen'in yakında arkadaşı olan E.N.A.'nın ifadesine göre, şüphelinin maktule zaman zaman kötü davrandığı iddianamede belirtildi. E.N.A.'nın, "Bir ara Duygu'nun burun kısmı morarmıştı. Ne olduğunu sorduğumda bana başta banyodan kayıp düştüğü söyledi. Ancak ben inanmayıp ısrarla sorduğumda bana, 'Mehmet'le buluştuğumuzda kafamı aracın kaputuna vurdu. Mehmet ve annesi beni hastaneye götürdü' demişti. Mehmet K. sinirliydi. Olay günü Duygu bana Mehmet'le buluşacağını söylemişti. Bende neden diye sordum ona o da bana anladığım kadarıyla Mehmet'in kendisini bir daha rahatsız etmemesi görüşeceğini söyledi. Çünkü Mehmet sürekli Duygu'yu rahatsız ediyordu. Daha önce evinin önüne bile gitmişti. Bir keresinde Duygu Mehmet'in Erdem'i silahla tehdit ettiğini araya Mehmet'in ailesinin girip Erdem'in ailesinden özür dilediğini söylemişti. Duygu'yu tanıdığım kadarıyla intihar etmesi mümkün değildir. Ancak Mehmet'in psikolojik durumu gereği Duygu'ya zarar verme ihtimali var" şeklindeki ifadesi iddianameye eklendi.

"BANA SİLAH ÇEKTİ"

Şüpheli, maktulden ayrıldığı esnada Duygu'yla bir süre görüşen F.E.B.'nin, "Duygu'dan ayrıldıktan sonra Mehmet beni aradı. Telefonda Duygu'dan uzak durmam gerektiğini bana söyledi. Bende ona ayrıldığımızı görüşmediğimizi söyledim. Ancak Mehmet K., sözlerime inanmamış ola ki ilerleyen zamanlarda sürekli beni yine aradı. Hatta bir defasında bu konuyu görüşmek için bir araya geldiğimizde boğazımı sıkarak bana silah çekti. Bu durumu aileme anlattım. Ardından aile büyükleri araya girip meseleyi kapattı" şeklindeki ifadelerine de iddianamede yer verildi.

"MEHMET'İN PSİKOLOJİSİ BOZUKTU"



Şüphelinin annesi H.Ç. ise geçtiğimiz yılın ramazan ayı içerisinde Delen'in annesini arayarak, "Çocuklar birbirini seviyor. Gelip evin önünde araçla drift yapıyor. Ne yapıyorsa kızı sevdiğinden yapıyor. Gelin bunları evlendirelim. Siz de kurtulun ben de kurtulayım" dediğini belirtti. Delen'in annesinin ise kendisi gençlerin yaşının daha küçük olduğu cevabını verdiğini belirten H.Ç, "Mehmet geçen yıl yaşadığı trafik kazasından dolayı psikolojisi çok bozuktu. Kendisini zarar veriyordu ancak kesinlikle Duygu'ya zarar verebilecek onu öldürebilecek biri değildir. Duygu'da hayat dolu birisidir. Onunda nasıl intihar ettiğini düşünemiyorum" dedi.